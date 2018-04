Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 9 aprile)

Diversi italiani saranno al via a partire da domani, lunedì 9 aprile 2018, nei tornei del circuito Juniores. Occhi puntati, in particolare, sui tornei di Grado 2 che si svolgeranno in Francia e Bulgaria.

ITF Junior Cap d’Ail (Francia – G2 – Terra outdoor)

Q: Filippo Moroni, Andrea Cugini, Gabriele Bosio, Giuseppe La Vela, Gian Marco Ortenzi, Gianmarco Ferrari

MD: Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri, Filippo Speziali

Circuit ITF Junior D’Abidjan (Costa d’Avorio – G5 – Cemento outdoor)

MD: Carlos Fernando Carvalho (Qualificato)

ITF Junior Cap d’Ail (Francia – G2 – Terra outdoor)

Q: Enola Chiesa, Valentina Gaggini, Giulia Brighi

MD: Lisa Pigato, Federica Rossi, Isabella Tcherkes Zade

Haskovo Cup 2018 (Bulgaria – G2 – Terra outdoor)

Q: Nuria Brancaccio, Martina Biagianti, Alice Amendola, Aurora Zantedeschi

MD: Melania Delai





Lorenzo Carini