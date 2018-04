Coppa Davis: La Francia si porta in vantaggio per 1-0. Pouille batte Seppi in cinque set nel primo singolare

Lucas Pouille si aggiudica il primo incontro valevole i quarti di finale di Coppa Davis, in corso di svolgimento a Valletta Cambiaso a Genova (terra). Il tennista transalpino ha sconfitto l’azzurro Andreas Seppi con il punteggio finale di 6-3 6-2 4-6 3-6 6-1 dopo 3 ore e 7 minuti di gioco. La Francia dopo il primo singolare conduce per 1-0.

Primo Set: Andreas dopo aver annullato una palla break nel quinto gioco e dopo tanto equilibrio, perdeva la battuta nel decimo parziale a 15. Il break subito costava carissimo al tennista alto atesino il quale perdeva la prima partita per 6 giochi a 4.

Secondo Set: Il transalpino strappava la battuta al tennista azzurro nel primo e nel terzo game e dopo aver annullato quattro palle break, teneva il servizio issandosi sul 4-0. Seppi non riusciva a incidere e tornare in partita nel set, così Pouille chiamato a servire per il set sul 5-2 senza difficoltà teneva la battuta, conquistando per 6-2 il secondo set e portando la Francia in vantaggio per 2 set a 0.

Terzo Set: Arrivava la reazione del tennista di Caldaro il quale nel quinto parziale annullava una pericolosa palla break e dopo aver tenuto la battuta conduceva per 3-2. Dopo essere stato a un passo dal baratro Andreas sul 5-4 in suo favore, strappava la battuta al francese a 15, conquistando così la terza partita con il punteggio di 6-4.

Quarto Set: Sulle ali dell’entusiasmo Seppi continuava a giocare un buon tennis, con Pouille che risentiva del set perso. L’azzurro, infatti, brekkava nel secondo gioco a 0 Lucas e dopo aver tenuto la battuta si issava sul 3-0. Il tennista di Caldaro, n.62 del mondo, gestiva il vantaggio e chiamato a servire per il set sul 5-3 non tremava conquistando il game a 15. Dunque Seppi si aggiudicava per 6-3 la quarta partita riportandosi in parità sul punteggio di due set pari.

Quinto Set: Nel quarto game, Pouille reagiva e operava il break decisivo ai vantaggi, con l’italiano che sprecava tre palle del 2-2. Avanti sul punteggio di 4-1 e servizio Seppi, il francese n.11 del mondo, realizzava il secondo break del set e senza alcuna difficoltà teneva a 0 il servizio, consegnando il punto dell’1-0 alla sua nazione.