Ion Tiriac: “Federer non si comporta correttamente programmandosi in questo modo. Serena Williams? Ha 36 anni e pesa 90 kg. Vorrei qualcosa di diverso”

Ion Tiriac spara a zero su Roger Federer nell’intervista rilasciata a Sport Bild puntando severamente il dito contro lo svizzero e mostrando un pizzico di rammarico in vista della sua assenza a Madrid. “Roger Federer è indubbiamente il miglior giocatore di tutti i tempi ma non si comporta bene agendo così. Non penso che il suo approccio sia giusto, seleziona solo i tornei a cui è interessato e questo è difficilmente immaginabile in altri sport. Un Lewis Hamilton non si ferma dopo cinque Gran Premi di Formula 1 perché non ne ha voglia”.

Il proprietario del Mutua Madrid Open si sofferma inoltre sulla pari suddivisione dei prize money tra uomini e donne. “Qui mescoliamo politica e affari. Gli introiti del torneo femminile sono pari soltanto al 25%. Questo è un dato di fatto. La gente mi chiede: Ion, per quanto tempo pagherai le donne con i miei soldi?”.

Tiriac nelle sue dichiarazioni al vetriolo non risparmia né Alexander Zverev né Serena Williams. “Alexander sembra possedere ciò che serve per arrivare in cima. Ha il fisico e la potenza ma non mi pare ancora maturo. Ho notato che a volte si lascia andare e perde la concentrazione improvvisamente. Serena? Con tutto il rispetto possibile penso che sia giunta a 36 anni e che ora pesi 90 kg. Io personalmente mi auguro qualcosa di diverso dalle donne”.