WTA Charleston: Sara Errani accede al secondo turno

Vittoria in due set per Sara Errani al primo turno del Volvo Car Open 2018, torneo WTA Premier in corso di svolgimento sulla terra verde di Charleston.

La giocatrice azzurra, in tabellone con una wild card, ha superato la canadese Eugenie Bouchard con un doppio 6-4 e al prossimo ostacolo se la vedrà con la rumena Mihaela Buzarnescu, numero 39 del ranking mondiale e quindicesima testa di serie.

Gara ben interpretata da Sara contro una giocatrice che nell’ultimo periodo sta facendo parlare di sé più per avvenimenti al di fuori del campo da tennis che per i risultati ottenuti nei tornei.

In condizioni di gioco non ottimali, con folate di vento molto frequenti, la romagnola è stata brava a sfruttare ogni chance concessa da Bouchard, questa sera tutt’altro che impeccabile nei turni di battuta.

Per la Errani, n.95 WTA, si tratta della decima vittoria in carriera sulla terra verde di Charleston, torneo nel quale ha raggiunto le semifinali nel 2016 perdendo in tre set da Elena Vesnina.

Nella stagione scorsa, Sara si è fermata al secondo turno (vittoria all’esordio con Grace Min per 6-1 6-1 prima della sconfitta netta con Anastasia Rodionova). Eguagliato, dunque, il risultato del 2017.