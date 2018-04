Fed Cup: Si dimette Anastasia Myskina. Al suo posto Igor Andreev

Anastasia Myskina si è dimessa da capitano della squadra russa di Fed Cup.

Anastasia si è dimessa in seguito ai risultati deludenti nella competizione a squadre. Dal 2016, la Russia è riuscita a vincere soltanto solo una sfida delle ultime sei disputate e ha giocato nel World Group 2 negli ultimi due anni.

“Ci ho pensato per tanto tempo, volevo che la squadra tornasse nel World Group, e sono dispiaciuta che non sia successo. Nei fallimenti di una squadra è sempre il capitano ad avere le colpe, quindi mi prendo la responsabilità per quest’ultima sconfitta”.

Al posto della Miskyna ci sarà sulla panchina, Igor Andreev.