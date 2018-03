WTA Charleston: Il Tabellone Principale. Al via Camila Giorgi e Sara Errani, wild card.

WTA Charleston Premier | Terra | $800.000 – Parte Alta

(1) Garcia, Caroline vs Bye

Lepchenko, Varvara vs Petkovic, Andrea

Hercog, Polona vs Qualifier

Bondarenko, Kateryna vs (14) Cornet, Alizé

(12) Bertens, Kiki vs Cepede Royg, Veronica

Krunic, Aleksandra vs (WC) Mattek-Sands, Bethanie

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (6) Konta, Johanna

(4) Stephens, Sloane vs Bye

Pera, Bernarda vs Cepelova, Jana

Bouchard, Eugenie vs (WC) Errani, Sara

Qualifier vs (15) Buzarnescu, Mihaela

(11) Gavrilova, Daria vs Jabeur, Ons

Qualifier vs Giorgi, Camila

Haddad Maia, Beatriz vs Arruabarrena, Lara

Bye vs (7) Keys, Madison

WTA Charleston Premier | Terra | $800.000 – Parte Bassa

(5) Goerges, Julia vs Bye

Ahn, Kristie vs Stosur, Samantha

Siegemund, Laura vs Vikhlyantseva, Natalia

Brady, Jennifer vs (10) Osaka, Naomi

(13) Begu, Irina-Camelia vs Qualifier

Qualifier vs Linette, Magda

Mchale, Christina vs Diyas, Zarina

Bye vs (3) Kasatkina, Daria

(8) Sevastova, Anastasija vs Bye

Larsson, Johanna vs Qualifier

Davis, Lauren vs Maria, Tatjana

Kenin, Sofia vs (9) Barty, Ashleigh

(16) Vesnina, Elena vs Brengle, Madison

Watson, Heather vs Townsend, Taylor

Siniakova, Katerina vs Pliskova, Kristyna

Bye vs (2) Kvitova, Petra