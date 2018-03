ITF Junior “Città di Firenze”: Musetti ok, Andaloro/Ortenzi vincono in doppio

Continua il cammino di Lorenzo Musetti al torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”.

L’azzurro, classe 2002 e prima testa di serie, ha centrato le semifinali dopo aver battuto con un duplice 6-3 il ceco Palan e domani se la vedrà con lo svizzero Henry Von Der Schulenburg, numero 108 delle classifiche mondiali Under 18.

Sono tre i precedenti fra i due giocatori, Musetti è avanti per 2-1: lo scorso anno si affrontarono sempre qui a Firenze, ma in quel caso l’incontro era di quarti di finale, e a vincere fu lo svizzero in due set. Negli altri due incontri, entrambi giocati sul cemento in Israele, si impose l’azzurro con facilità.

La giornata odierna, oltre allo svolgimento dei restanti quarti di finale maschili, ha visto anche la conclusione dei due tornei di doppio. Tra i ragazzi si sono imposti Fabrizio Andaloro e Gian Marco Ortenzi, vittoriosi per 11-9 al supertiebreak contro Cobolli/Rottoli, mentre al femminile hanno vinto le prime teste di serie, le danesi Clara Tauson e Hannah Viller Moller.

TORNEO MASCHILE – RISULTATI QUARTI DI FINALE

Musetti (1,ITA) b. Palan (CZE) 6-3 6-3

H. Von Der Schulenburg (4,SUI) b. Cretu (ROU) 6-1 6-7(3) 6-4

FINALE TORNEO MASCHILE

Fabrizio Andaloro (ITA)/Gian Marco Ortenzi (ITA) b. Flavio Cobolli (ITA)/Lorenzo Rottoli (ITA) 6-4 1-6 11-9

FINALE TORNEO FEMMINILE

Clara Tauson (1,DEN)/Hannah Viller Moller (1,DEN) b. Victoria Allen (GBR)/Joanne Zuger (SUI) 6-3 5-7 10-5

Lorenzo Carini