Ci risiamo! Stefanos Tsitsipas ha avuto una nuova discussione nel torneo di Le Gosier

Questo venerdì, a Le Gosier, Stefanos Tsitsipas è tornato ad essere il protagonista in negativo, quando è stato coinvolto in una spiacevole chiacchierata con il cileno Cristian Garín durante l’incontro tra i due.

“Chiudi la tua bocca di culo,” ha detto Tsitsipas, che non gli è piaciuto vedere Garín lamentarsi con l’arbitro dopo che il greco si era seduto nel bel mezzo di un gioco di servizio di Garin. Risposta del cileno: “Sei completamente pazzo, tu non piaci a nessuno nel circuito”.

Una settimana fa, Tsistsipas era stato coinvolto in un altro battibecco, ma questa volta con il russo Daniil Medvedev durante il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami.

Another ATP beef involving Tsitsipas, this time with Garin.

"You're crazy, fucking crazy, nobody likes you on tour", said Cristian (who eventually won the match) in the middle of it.

