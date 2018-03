Già conclusa la collaborazione tra Novak Djokovic e Andre Agassi

Si è già interrotta la collaborazione Novak Djokovic e Andre Agassi.

È stato lo stesso ex tennista americano ad annunciarlo in una breve intervista ad ESPN: “Ho cercato di aiutare Novak con le migliori intenzioni. Troppo spesso ci siamo trovati in disaccordo. Gli auguro il meglio”.

Radek Stepanek sarà, per il momento, l’unico coach di Djokovic.