Andrey Rublev non vuole avere più idoli: “Nadal era il mio idolo ma non voglio più avere idoli. Voglio solo essere me stesso”

Andrey Rublev ha parlato dei suoi idoli nel passato e del ranking.

Il ventenne russo ha confessato di aver avuto come idolo Rafael Nadal, ma ora non è più così.

“Era il mio idolo ma non voglio più avere idoli. Voglio solo essere me stesso, crescere e essere fonte d’ispirazione per gli altri “, ha confessato l’ex numero uno del mondo junior.

Rublev non pensa alle classifiche: “Non le guardo nemmeno. Voglio continuare a migliorare il mio gioco per confrontarmi con i migliori giocatori del mondo nei tornei più importanti. A medio termine, voglio vincere un torneo del Grand Slam “.