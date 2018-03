Maria Sharapova ritorna con il suo “vecchio” “nuovo” allenatore

Maria Sharapova, ex numero uno al mondo, sta lavorando in questi giorni con il suo ex coach Thomas Hogstedt, insieme hanno vinto, tra le altre cose, il primo titolo al Roland Garros nel 2012, quando è tornata poi in cima alla classifica mondiale.

La trentenne russa ha lavorato negli ultimi quattro anni con Sven Groneveld, con i due che si sono separati da Indian Wells.

Negli ultimi giorni Maria, come dicevamo, è stata vista allenarsi in Florida con Hogstedt, che negli ultimi anni ha lavorato tra le altre anche con Eugenie Bouchard e Ekaterina Makarova.