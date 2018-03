Combined Miami: Finale tra Isner e A. Zverev (Video)

Continua l’ottimo percorso di John Isner nel torneo di Miami, con l’americano che si è qualificato per la finale superando, piuttosto nettamente e a sorpresa, l’argentino Juan Martin Del Potro. Nella semifinale il numero 17 delle classifiche mondiali si è infatti imposto per 6-1 7-6 (7/2) contro il sesto giocatore ATP.

In un duello tra giganti, Isner (2m08) ha messo fine all’incredibile serie di 15 successi consecutivi di Del Potro (1m98), trionfatore sia ad Acapulco sia a Indian Wells. Per il 32enne della Carolina del Nord è la quarta occasione per conquistare il primo titolo in un torneo Masters 1000 dopo 3 finali perse.

Combined Miami – Hard – – Semifinali

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [5] Juan Martin Del Potro vs [14] John Isner



ATP Miami Juan Martin del Potro [5] Juan Martin del Potro [5] 1 6 John Isner [14] John Isner [14] 6 7 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 6-6 → 6-7 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 J. Martin del Potro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Isner 0-15 df 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Martin del Potro 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Martin del Potro 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Isner 15-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Elise Mertens / Demi Schuurs vs [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova



WTA Miami Elise Mertens / Demi Schuurs Elise Mertens / Demi Schuurs 6 3 9 Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [6] 4 6 11 Vincitori: KREJCIKOVA / SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 E. Mertens / Schuurs 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 E. Mertens / Schuurs 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 3-5 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Mertens / Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Mertens / Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Mertens / Schuurs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 df 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Mertens / Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Mertens / Schuurs 15-0 40-0 4-3 → 5-3 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 E. Mertens / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Mertens / Schuurs 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-1 → 1-2 E. Mertens / Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [16] Pablo Carreno Busta vs [4] Alexander Zverev (non prima ore: 01:00)



ATP Miami Pablo Carreno Busta [16] Pablo Carreno Busta [16] 6 2 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 7 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs Ashleigh Barty / Coco Vandeweghe