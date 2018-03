Scatta Venerdi’ 30 Marzo la 41ª Coppa Delle Viole Giovanile sui Campi Del Ct Zavaglia Ravenna: 284 Gli Under Iscritti

L’attesa è finita, un esercito di tennisti in erba è pronto ad ‘invadere’ pacificamente Ravenna, armati di racchetta e soprattutto di tanta determinazione e voglia di emergere sul campo. Sono i partecipanti alla 41esima edizione della Coppa delle Viole, che scatta venerdì 30 marzo sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia, competizione giovanile che nel periodo pasquale richiama alcuni dei migliori talenti della Penisola nella città bizantina.

In campo dunque in questa “classicissima”, uno degli appuntamenti più importanti nel panorama nazionale grazie alla forza della tradizione e alle indubbie qualità organizzative del club ravennate, tante promesse nelle categorie Under 10-12-14-16 maschili e femminili. Una kermesse che sposa qualità e quantità, ovvero valori tecnici e numeri significativi di partecipanti visto che sono 284 gli iscritti al via quest’anno. Si parte con i tabelloni di qualificazione, ma ci vorrà poco per entrare nel vivo della manifestazione che mobilita in toto il circolo di via Marani, sia per quanto riguarda il settore dirigenziale che quello tecnico, da tempo all’opera per permettere la migliore accoglienza a giocatori, tecnici, accompagnatori e appassionati.

La Coppa delle Viole è infatti un appuntamento imperdibile per chi ama il tennis giovanile e quindi scoprire i talenti del domani. Dal club ravennate sono passati nelle varie edizioni tanti giocatori che poi sono diventati protagonisti del tennis azzurro, da Andrea Gaudenzi a Simone Bolelli o Flavia Pennetta solo per citare tre dei nomi più noti, in quarant’anni di storia si sono visti all’opera tanti talenti e anche stavolta il copione promette di ripetersi.

Tra i protagonisti più attesi ci sono naturalmente i giovani dell’Urbinati Tennis Academy, che ha la propria base sui campi del Ct Dario Zavaglia, in questi giorni impegnati, con il maestro Lorenzo Baldini, nella tappa di Vicenza del circuito nazionale giovanile Next Gen, e tutti i portacolori del club organizzatore.