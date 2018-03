Il ritorno di Andy Murray. Il britannico dovrebbe giocare a giugno per la prima volta in carriera il torneo di s’Hertogenbosch

Il ritorno di Andy Murray ha ora una data.

Il britannico ha annunciato che giocherà l’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, Olanda, in programma dall’11 al 17 giugno. Dopo Andy dovrebbe essere al via al Queen’s e poi, se tutto dovesse chiaramente andare bene, giocherà Wimbledon.

“Non vedo l’ora di tornare sull’erba e di giocare a Rosmalen per la prima volta. Ho sentito tante belle cose sul torneo e i campi sembrano essere molto buoni . È il modo perfetto per me per prepararmi a Wimbledon”.