ITF Junior “Città di Firenze”: undici italiani agli ottavi di finale

Giornata dedicata agli incontri di primo turno al Circolo del Tennis Firenze 1898, dove fino a lunedì si affronteranno alcune delle più promettenti promesse del tennis Under 18 nel tradizionale torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”, giunto quest’anno alla quarantatreesima edizione.

Sono undici gli azzurri, sei ragazzi e cinque ragazze, ad essersi qualificati per gli ottavi di finale della kermesse toscana.

In ambito maschile, da segnalare le vittorie contro-pronostico di Federico Arnaboldi, cugino del professionista Andrea, e Flavio Cobolli, proveniente dalle qualificazioni, ai danni rispettivamente dell’ucraino Krutykh e dello svedese Grevelius.

Comincia nel migliore dei modi l’avventura del numero uno del seeding Lorenzo Musetti, che ha lasciato appena quattro giochi (tutti nel secondo set dopo il 6-0 iniziale) allo svizzero Von Der Schulenburg e si appresta ad affrontare Luca Nardi, classe 2003 che in mattinata ha battuto in due set il tedesco Schlageter (6-1 7-5).

Bene anche Filippo Speziali (6-2 6-2 al francese Deschamps) ed Edoardo Graziani, vittorioso al tiebreak decisivo nel derby con Ortenzi.

Tra le ragazze, in evidenza Federica Sacco: la napoletana, classe 2002, ha sorpreso in due parziali l’ucraina Lopatetskaya, sesta favorita del seeding, ed ora incontrerà la serba Malesevic. Rimonta vincente per Costanza Traversi, mentre Isabella Tcherkes Zade, Giulia Peoni e Aurora Zantedeschi hanno vinto in due set contro le rispettive avversarie.

Impresa sfiorata per la giovanissima beniamina di casa Anna Paradisi: la giocatrice tesserata per il CT Firenze, in tabellone con una wild card, ha portato al terzo set la ceca Panackova ma si è vista costretta ad alzare bandiera bianca alla distanza.

Una prova davvero ottima, nonostante il risultato, per l’azzurra che ha attirato su di sé le attenzioni di tutto il pubblico presente al circolo fiorentino e di tutti coloro che si sono dovuti accontentare di seguire gli incontri tramite livescore.

TORNEO MASCHILE – PRIMO TURNO:

Musetti (1,ITA) b. J. Von Der Schulenburg (SUI) 6-0 6-4

Nardi (Q,ITA) b. Schlageter (GER) 6-1 7-5

Palan (CZE) b. Vianello (ITA) 6-3 6-1

Cobolli (Q,ITA) b. Grevelius (5,SWE) 6-3 6-3

H. Von Der Schulenburg (4,SUI) b. Passaro (Q,ITA) 6-4 3-6 6-4

Speziali (ITA) b. Deschamps (FRA) 6-2 6-2

Cretu (ROU) b. Furlanetto (WC,ITA) 7-6(4) 6-3

Arnaboldi (ITA) b. Krutykh (8,UKR) 6-2 7-6(1)

Glinka (7,EST) b. Andaloro (ITA) 4-6 6-4 6-4

Bouquier (FRA) b. Dambrosi (WC,ITA) 6-3 6-2

Holis (CZE) b. Bosio (ITA) 6-3 6-4

Shumeiko (3,UKR) b. Bencic (SUI) 4-6 6-0 6-2

Dica (6,ROU) b. Kolasinski (POL) 6-4 6-7(2) 7-6(4)

Zima (GER) b. Arnaldi (ITA) 6-3 6-3

Graziani (WC,ITA) b. Ortenzi (Q,ITA) 6-3 4-6 7-6(5)

Wenger (2,SUI) b. Marianelli (WC,ITA) 6-1 6-1

__________________

TORNEO FEMMINILE – PRIMO TURNO:

Tauson (1,DEN) b. Pigato (ITA) 6-4 6-1

Zantedeschi (Q,ITA) b. Cvetkovic (Q,SLO) 6-4 7-5

Panackova (CZE) b. Paradisi (WC,ITA) 6-2 3-6 6-1

Komac (SLO) b. Allen (8,GBR) 6-2 6-4

Peoni (3,ITA) b. Sipek (CRO) 6-2 6-4

Falkner (SLO) b. Geissler (SUI) 6-2 7-6(4)

Malesevic (SRB) b. Chiesa (ITA) 6-2 3-6 7-6(3)

Sacco (ITA) b. Lopatetskaya (6,UKR) 7-6(3) 6-3

Viller Moller (7,DEN) b. Amendola (WC,ITA) 6-4 6-1

Zuger (SUI) b. Tiglea (WC,ITA) 7-6(5) 6-2

Tcherkes Zade (ITA) b. Nikolovova (CZE) 6-2 6-3

Gemovic (Q,SRB) vs Frayman (4,RUS)

Petrenko (UKR) b. Zelic (5,CRO) 6-4 6-4

Traversi (ITA) b. Novak (SLO) 4-6 6-0 6-3

Ganz (SUI) b. Glavas (Q,SLO) 6-2 6-4

Molinaro (2,LUX) b. Gori (WC,ITA) 6-0 6-1

Lorenzo Carini