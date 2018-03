Neville Godwin elogia il suo gioiellino Hyeon Chung: “Stiamo lavorando molto sul servizio e sulla tattica”

Uno dei segreti dell’ascesa di Hyeon Chung è senza dubbio il suo attuale coach Neville Godwin. L’allenatore sudafricano, che ha ricevuto nella passata stagione il premio come ‘Coach of the Year’ per l’ATP World Tour al fianco di Kevin Anderson, ha avviato la collaborazione con il 21enne sudcoreano dallo scorso dicembre ottenendo sin da subito grandi risultati. Hyeon Chung, attualmente alla quarta piazza nella race nonché prossimo all’ingresso fra i primi 20 del ranking ATP in virtù dell’ennesimo acuto stagionale di questa settimana a Miami, è cresciuto esponenzialmente sotto molti punti di vista. “È sempre più veloce e particolarmente a suo agio in difesa. È una sorta di Andy Murray in grado di potersi difendere al meglio contro chiunque. Abbiamo iniziato a lavorare partendo dal suo servizio per renderlo maggiormente incisivo e sfruttando le sue incredibili gambe. Sono intervenuto apportando uno o due aggiustamenti tecnici per ottenere in primis una percentuale di prime palle più alta affinché risultasse più offensivo. Oggigiorno la concorrenza è ottima e non puoi limitarti solo a difenderti. Se dovessimo confrontare il loro servizio con l’anno scorso direi che questo assomiglia più a Roddick per come posiziona le gambe”.

Godwin sottolinea anche l’importanza di assimilazione e condivisione delle idee tra allenatore e tennista. “Ogni volta che fai qualcosa con il giocatore, il tennista deve sentirsi a proprio agio con le scelte prese altrimenti non si migliorerà e sarà il primo a non crederci. Per questo penso che possa fare di più con il suo servizio e ottenere più punti gratuiti, in modo che se ne convinca anche lui. Dal punto di vista tattico stiamo invece lavorando molto sugli angoli e sulla profondità evitando di colpire troppo al centro. Delle volte bisogna andare per tentativi magari commettendo anche degli errori. È come la pesca, così come il pescatore getta l’amo io mi preoccupo di lanciare idee. A volte le cose vanno per il verso giusto in maniera rapida mentre altre volte si tratta di portare più pazienza per ottenere i risultati sperati”.

Luca Fiorino