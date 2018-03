Miami Open: Alexander Zverev batte Nick Kyrgios nella sfida dei Next Gen (Video)

Non ha dato alcuna possibilità a Nick Kyrgios.

Alexander Zverev si è qualificato per i quarti di finale del Miami Open. Il tennista tedesco ha superato l’australiano Nick Kyrgios per 6-4 6-4 in 71 minuti di partita. Con questa vittoria, il 20 enne ha raggiunto il miglior risultato dal titolo conquistato a Montreal lo scorso anno

L’aspettativa è stata molto intorno all’incontro, tuttavia, Sascha non ha dato grandi possibilità a Nick.

Dopo un inizio in cui Kyrgios è apparso, apparentemente fisicamente limitato, Zverev ha dominato praticamente per tutta la partita. Nonostante la reazione nel secondo set, il numero 20 del mondo non ha mai infastidito il gioco del tedesco, che è apparso molto più consistente (solo 13 errori non forzati contro i 27 di Kyrgios) durante l’incontro.

Ai quarti di finale, il numero cinque del mondo sfiderà il croato Borna Coric, che è in ottima forma in questo periodo.

La partita punto per punto