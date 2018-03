Le minacce di morte alla Wozniacki: ecco il brutto del tennis

I veri appassionati di tennis amerebbero parlare per ore di un torneo o addirittura di un singolo match, entusiasti degli scambi in campo o dei vincenti messi a segno e per nulla interessati al “tifo da stadio”. Succede però che il nostro amato tennis, per tanti aspetti salvo e immune da fattori negativi che affliggono altri sport, viva situazioni spiacevoli, imbarazzanti per i suoi protagonisti e assai pericolose.

Il cyberbullismo, le minacce di morte, le offese riguardanti l’estetica o i problemi di peso: il mondo del tennis ci ha spesso mostrato la sua faccia peggiore e i casi, che prima erano isolati, purtroppo aumentano sempre più.

L’ultimo episodio è andato in scena a Miami nel match fra la campionessa olimpica Monica Puig e la campionessa degli Australian Open Caroline Wozniacki, con la giocatrice danese che a fine match ha denunciato che alcuni spettatori durante il corso della partita l’hanno insultata e chiamata con epiteti che non ha voluto ripetere (ma facendone intuire la gravità), minacciando di morte i genitori e zittito malamente il nipote di 10 anni del fidanzato (l’ex giocatore di basket NBA David Lee), rovinandogli sicuramente un’esperienza che avrebbe dovuto ricordare per altri motivi.

Abbiamo ritenuto il tennis uno sport “differente” ma la realtà è ben più amara: siamo stati abituati a vedere i telegiornali sportivi raccontare la realtà di un calcio poco interessato al risultato del campo e mosso da violenza e odio (anche razziale). Ora che però il vero protagonista di situazioni spiacevoli e deprecabili è il tennis, cosa possiamo e dobbiamo fare?

La risposta probabilmente sta sempre nello sfogo/denuncia della Wozniacki: lo staff della sicurezza, un supervisor, il direttore di un torneo (in questo caso Miami) avrebbero dovuto immediatamente prendere provvedimenti, sbattendo fuori quegli imbecilli che hanno macchiato un evento sportivo. E perché poi? L’unica cosa che mi viene in mente è per delle scommesse…

Indulgenza minima e tolleranza zero verso comportamenti di questo tipo: non è uno spettacolo bello per nessuno, per il bambino che guarda il suo campione preferito lottare per la vittoria o per l’appassionato del bel tennis interessato solo al vincente che strappa l’applauso. Ma un tennis senza violenze di questo e altro tipo è possibile? Apportando punizioni esemplari, spero proprio di si.

Alessandro Orecchio