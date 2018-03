ATP Miami: Fabio Fognini liquida Nicola Kuhn e approda al terzo turno

Buona la prima per Fabio Fognini nel Masters 1000 di Miami. L’azzurro, che difende una cambiale pesante in seguito alla semifinale raggiunta nella passata stagione, supera all’esordio Nicola Kuhn – secondo classe 2000 a vincere un match nel circuito maggiore dopo Felix Auger Aliassime – con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 7 minuti di gioco. Buona prestazione complessivamente parlando per Fabio Fognini, particolarmente in vena col dritto e abile a prevalere in gran parte degli scambi prolungati. Trasportato dall’entusiasmo della vittoria nel primo turno, lo spagnolo nato in Austria da padre tedesco (campione di taekwondo) e madre russa (pattinatrice su ghiaccio) ha messo in mostra ottime qualità ma ha altresì palesato una più che comprensibile immaturità in molti frangenti dell’incontro. Da sottolineare inoltre a livello statistico la mancanza di incisività in ribattuta sulla seconda del ligure da parte di Nicola Kuhn (4 su 15) e la quantità smisurata di break nell’arco dell’incontro (7 su 18 game). Fabio Fognini accede al terzo turno del torneo di Miami e aspetta di conoscere il proprio avversario dal match tra Nick Kyrgios e Dusan Lajovic.

PRIMO SET

Nicola Kuhn inaugura il match alla battuta assicurandosi il game d’apertura con agio. Fabio Fognini risponde presente, pareggia prontamente i conti e si porta avanti anche nel punteggio strappando il servizio al giovane spagnolo grazie ad un avvio concentrato e solido nella manovra da fondo. Costretto a fronteggiare due palle del controbreak nel game successivo, il numero uno d’Italia reagisce nonostante un paio di gratuiti e consolida il vantaggio con fermezza. Nicola Kuhn, mancata l’occasione, si disunisce repentinamente e con quattro errori – di cui due doppi falli – cede nuovamente la battuta. Fognini gestisce tranquillamente le operazioni variando il gioco abilmente e salendo in scioltezza sul 5-1. Nel più classico dei game interlocutori, l’iberico riduce le distanze interpretando il miglior game del match ed esibendo un repertorio tennistico più che vasto: dritto fulminante, rovescio vincente e abilità di tocco sotto rete. Il ligure non si scompone e avvalendosi dei colpi di inizio gioco – addirittura da fermo affondando col dritto in ben due occasioni – archivia la pratica primo set in meno di mezz’ora col punteggio di 6-2.

SECONDO SET

L’incontro riprende dopo una pausa di 5 minuti per un MTO chiamato da Kuhn a causa di un problema al piede sinistro. Ad essere maliziosi, alla luce delle dichiarazioni pre-match, ci sovviene il dubbio che l’interruzione non arrivi a caso. Come nella prima frazione, lo spagnolo apre le danze alla battuta ma questa volta è costretto sin da subito a consegnare il break a seguito di un rovescio affossato malamente in rete e di un game giocato prevalentemente in difesa. Più lo scambio si prolunga e più Fognini si esalta e porta a casa i punti. Nonostante ciò l’azzurro non approfitta della chance per l’allungo e si lascia riacciuffare immediatamente per via di un Kuhn maggiormente incisivo ed efficace in spinta da fondocampo. I servizi quest’oggi non sono affatto un fattore determinante e il ligure ne approfitta per piazzare il quarto break totale del match. Il millenial iberico non trova le adeguate contromisure sulla seconda di Fabio e ne paga a caro prezzo le conseguenze. In questa circostanza il numero uno d’Italia non accusa nessun passaggio a vuoto e sale sul 3-1 con il match sempre più saldamente e apparentemente nelle sue mani. Lo spagnolo rimane in scia nel punteggio e malgrado alterni solamente a sprazzi un buon tennis – specialmente grazie al rovescio, suo marchio di fabbrica – riesce a ricucire lo strappo sul 3-3 benché agevolato dal doppio fallo del suo rivale odierno. Il break oramai è una costante – già 4 in 6 game nel parziale – e giunge prontamente anche nel settimo gioco. Questa sera il dritto di Fognini è particolarmente redditizio e gli garantisce di potersi levare dall’impaccio e di sbrogliare anche le situazioni più problematiche. Kuhn colleziona qualche vincente di pregevole fattura regalandosi l’ultima possibilità di rimonta nell’incontro. Lo spagnolo si procura un’insperata palla break aprendosi abilmente il campo e chiudendo col rovescio ma non sfrutta a dovere l’ultima occasione. Fabio Fognini mette il punto esclamativo sul match con il primo ace del parziale e prevale su Nicola Kuhn col punteggio finale di 6-2 6-4 in un’ora e 7 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Miami Nicola Kuhn Nicola Kuhn 2 4 Fabio Fognini [15] Fabio Fognini [15] 6 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Fognini 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Kuhn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-3 → 3-3 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Kuhn 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 N. Kuhn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 F. Fognini 15-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 N. Kuhn 0-15 df 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Kuhn 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

N. Kuhn – F. Fognini

01:07:31

0 Aces 3

2 Double Faults 2

42% 1st Serve % 70%

9/20 (45%) 1st Serve Points Won 22/35 (63%)

14/28 (50%) 2nd Serve Points Won 11/15 (73%)

2/7 (29%) Break Points Saved 3/5 (60%)

9 Service Games Played 9

13/35 (37%) 1st Return Points Won 11/20 (55%)

4/15 (27%) 2nd Return Points Won 14/28 (50%)

2/5 (40%) Break Points Won 5/7 (71%)

9 Return Games Played 9

23/48 (48%) Total Service Points Won 33/50 (66%)

17/50 (34%) Total Return Points Won 25/48 (52%)

40/98 (41%) Total Points Won 58/98 (59%)

211 Ranking 18

18 Age 30

Innsbruck, Austria Birthplace Sanremo, Italy

Torrevieja, Spain Residence Arma di Taggia, Italy

6’1″ (185 cm) Height 5’10” (177 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2015 Turned Pro 2004

0/0 Year to Date Win/Loss 14/5

0 Year to Date Titles 1

0 Career Titles 6

$62,603 Career Prize Money $9,799,205

Luca Fiorino