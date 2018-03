Ancora un intervento al gomito per Ana Konjuh

La 20enne croata Ana Konjuh ha comunicato tramite i social di essersi sottoposta ad un nuovo intervento al gomito destro.

E’ il terzo intervento che la giovane croata subisce al gomito. Non ci sono date per il rientro in campo.

“Ciao ragazzi,

So che non sono stata attiva nelle ultime settimane ma avevo bisogno di risolvere dei problemi con il mio gomito.

Così ho deciso di fare un altro piccolo intervento medico nella giornata di ieri. Tutto è andato bene, i medici, la mia squadra e io siamo felici e spero davvero che ora possa iniziare la riabilitazione e tornare alla mia normale routine.

Non vedo l’ora di ritornare in campo !!

Grazie per il supporto

Love Ana ♥ ️”