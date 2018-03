Nuovo aumento di montepremi del Roland Garros che supera gli Australian Open

È aumentato il montepremi del Roland Garros.

Rispetto all’edizione passata il vincitore sulla terra rossa parigina nel 2018 porterà a casa 100’000 euro in più e dunque la bellezza di 2,2 milioni di euro. Il budget totale del torneo conta ora 39,197 milioni di euro.

Con l’ultimo incremento sarà secondo solo agli Us Open. Il direttore del torneo Guy Forget ha infatti annunciato un aumento sostanzioso al prize money, che dai 36 milioni di euro della scorsa edizione passerà a 39 milioni e duecentomila euro circa.

Dopo il +12 % dello scorso anno ecco arrivare un altro +9 % a testimoniare la “salute” del Major francese.

Lo Slam parigino sorpasserà infatti sia gli Australian Open sia Wimbledon (per quanto riguarda i “The Championships” il riferimento è quello della passata edizione), portandosi a un soffio dalla cifra record di 50 milioni di dollari, raggiunta solo dagli Us Open 2017 (a New York si era arrivati a 50,4 milioni di dollari).

Al cambio attuale, infatti, i 39 e rotti milioni di euro corrispondono all’incirca a 48 milioni di dollari.