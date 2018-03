Roberta Vinci: il ritiro si avvicina

Chi ama il bel tennis fatto di una smorzata spettacolare o di un tocco delicato, non può non fare il tifo per Roberta Vinci, maestra della racchetta che da anni porta in alto i colori dell’Italtennis: non si tratta di facile sensazionalismo, di fronte a una carriera come quella della tarantina bisogna togliersi il cappello e applaudire. Adesso però quella carriera, volge inesorabilmente al termine.

A Roma, ai prossimi Internazionali, Roberta dirà infatti addio al tennis da pro, dopo una serie incredibile di successi: numero 7 in singolare come best ranking, 10 titoli vinti nel circuito principale sulle diverse superfici (erba, terra e cemento), Roberta resterà per sempre legata nell’immaginario collettivo alla semifinale Slam di New York del 2015, quando fermò la corsa al Grande Slam di Serena Williams prima di cedere in un’irripetibile finale tutta tricolore a Flavia Pennetta. Per lei oltre la semi di New York anche gli ottavi a Parigi e Londra mentre a Melbourne non ha mai superato lo scoglio del terzo turno: un palmarès Slam di tutto rispetto.

4 Fed Cup da assoluta protagonista e una coppia formata con Sara Errani che si è tolta tutte le soddisfazioni possibili: numero 1 nel ranking di doppio, più di 20 titoli vinti insieme e soprattutto un Career Slam che premia solo le migliori (5 i Major vinti in totale). Con l’amica Sarita tante gioie ma anche due grandi rimpianti: una medaglia olimpica accarezzata ma solo sfiorata e una separazione inattesa, brusca e senza motivi apparenti.

Roberta saluta quando è giusto e per un attimo dobbiamo mettere da parte il nostro amore sportivo per lei e le sue gesta ed essere obiettivi: da un anno e mezzo non c’è più quella freschezza atletica necessaria per un gioco dispendioso come il suo e forse manca anche un pizzico di determinazione, componente fondamentale nel tennis attuale. A 35 anni compiuti Robertina saluterà quindi tutti senza rimpianti: avremmo continuato ad applaudirla e incitarla anche se avesse continuato, pur senza regalarci e regalarsi grandi acuti in giro per il mondo (un po’ come facciamo come la Schiavone…) ma di fronte alla sua decisione non possiamo che applaudirla ancora una volta e diventare custodi dei suoi ricordi sportivi. Restiamo con l’abbraccio fraterno con la Pennetta a New York, con la faccia di un’impietrita Serena Williams distrutta dalla varietà di colpi della Vinci, con gli sguardi d’intesa con la Errani, quando in campo ci si capiva al volo e non c’era bisogno nemmeno di una parola.

Le auguro adesso una vita piena e senza troppi aerei e hotel da prenotare: magari un ruolo ancora in campo con le nuove generazioni, con tanto da insegnare e raccontare.

Alessandro Orecchio