Maria Sharapova: “ho scoperto di avere una bolla d’aria nei polmoni”

Maria Sharapova rispondendo ad un tweet di un’appassionata delusa dalla sua assenza in campo ha risposto in questo modo: “Di solito non ho molto interesse nel parlare dei miei infortuni, non è nel mio stile, perché sta all’atleta occuparsene e gestirli nel miglior modo possibile. Ma questo messaggio proveniente da una tifosa molto vicina mi ha colpito. Non mi iscrivo a nulla nella mia carriera se non ne sono pienamente convinta”.

“A parte che ho fatto un’infiltrazione al braccio sinistro mezz’ora prima di esordire a Indian Wells in modo da non sentire il dolore dei mesi precedenti, ho anche scoperto di avere una bolla d’aria nei polmoni, il che mi ha impedito di prendere aerei per tre settimane. Quindi la teoria che io mi diverta a fare risonanze, test diagnostici, iniezioni, a vedere cinque dottori specialisti diversi negli ultimi mesi, e poi cancellarmi da uno dei miei tornei preferiti, è sbagliata. Sono dispiaciuta che tu abbia comprato due biglietti per il tuo amico che voleva vedermi dal vivo per la prima volta. Puoi capire che rinuncerei a tutto questo per competere. Nel frattempo, spero che i biglietti rimangano utili per godersi altre partite”.

Sto facendo di tutto per essere sana, in forma e pronta per competere.”