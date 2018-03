Novak Djokovic ed il gomito: “Non ho sentito alcun dolore negli ultimi due giorni”

Novak Djokovic continua i suoi preparativi per disputare il torneo di Miami.

Il tennista serbo, dopo la sconfitta a Indian Wells, sembra essere in buona forma dato che l’ex numero uno del mondo ha persino scelto di giocare contemporaneamente singolare e doppio.

Djokovic ha ammesso che, per la prima volta dal 2016, non ha avuto alcun dolore al gomito: “Non ho sentito alcun dolore negli ultimi due giorni. È molto rassicurante.

Finalmente posso concentrarmi sul gioco, invece di pensare se il dolore riappare o no “, ha detto il sei volte campione del torneo di Miami.