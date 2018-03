Del Potro batte Federer: ecco a voi il più bel match del 2018

Un campione ritrovato, una leggenda del tennis maschile che non vuole abbandonare il suo status di numero 1, il primo Masters1000 della stagione e uno dei più bei match degli ultimi tempi: Del Potro che batte Federer e vince il primo mille della carriera a Indian Wells è stato questo e molto di più.

Match point annullati da una parte e dall’altra in una montagna russa di emozioni, Federer che non vuole lasciare nemmeno le briciole agli avversari e cerca l’ennesimo record, con l’argentino che vuole sancire una volta per tutte il suo comeback con una vittoria di prestigio contro il rivale più forte di sempre. Del Potro a Indian Wells ha dimostrato che in questo 2018, anno in cui i campionissimi fanno fatica fra infortuni e rientri posticipati continuamente, bisognerà fare i conti con lui per gli appuntamenti più importanti. Federer di par suo, forse non al meglio, ha comunque fatto presente ancora una volta che lui i tornei principali, se li gioca, li vuole portare a casa, con uno spirito da fighter che non conosce eguali e che sa tirare fuori dal cilindro sempre nuove motivazioni.

La finale di Indian Wells ha regalato la conferma che il bel tennis, quello appassionato fra due giocatori che non si risparmiano nemmeno in un colpo, può essere bello anche 2 set su 3: è servito il tie break decisivo per mettere la parola fine a un incontro in cui i capovolgimenti di fronte sono stati continui, con Del Potro che è partito meglio, ha perso occasioni importanti sul finire del secondo set ma che è stato bravo a non mollare quando lo svizzero sembrava essere favorito. Una finale che entrerà di diritto nel gruppo delle partite più belle del 2018 (e non solo…) e che ci fa due bellissimi regali: un Del Potro nuovo numero 6 del mondo, stellare e forte fisicamente e un Federer numero 1 che non perde la voglia di lottare e portare avanti il suo regno.

Alessandro Orecchio