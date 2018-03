Challenger Irving: Matteo Berrettini sconfitto in finale (Video)

Matteo Berrettini è stato sconfitto in finale nel torneo challenger di Irving.

L’azzurro è stato superato dal kazako Mikhail Kukushkin, numero 89 Atp, per 6-1 al terzo set.

Grazie ai punti conquistati raggiungendo la finale Berrettini è già sicuro di entrare per la prima volta in carriera nei top 100: domani sarà al n.94 ATP.

Challenger Irving | Cemento | $150.000 – Finali

CHAMPIONSHIP COURT – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

Philipp Petzschner / Alexander Peya vs Radu Albot / Matthew Ebden



Matteo Berrettini vs Mikhail Kukushkin



8 Aces 22 Double Faults 364% 1st Serve % 59%31/46 (67%) 1st Serve Points Won 31/40 (78%)9/26 (35%) 2nd Serve Points Won 13/28 (46%)3/8 (38%) Break Points Saved 1/3 (33%)12 Service Games Played 129/40 (23%) 1st Return Points Won 15/46 (33%)15/28 (54%) 2nd Return Points Won 17/26 (65%)2/3 (67%) Break Points Won 5/8 (63%)12 Return Games Played 1240/72 (56%) Total Service Points Won 44/68 (65%)24/68 (35%) Total Return Points Won 32/72 (44%)64/140 (46%) Total Points Won 76/140 (54%)