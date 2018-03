Daria Kasatkina si ispira a Rafael Nadal: “Amo tutto di lui, il suo gioco, la sua personalità”

Daria Kasaktina con la vittoria nella semifinale di Indian Wells, si garantisce non solo un posto nella finale del torneo californiano, come prova l’arrivo all’ 11 ° posto nel ranking WTA, ad oggi. La superba vittoria su Venus Williams 4-6, 6-4 e 7-5 ha lasciato tutto in campo, in quasi tre ore di gioco, una vittoria alla Rafael Nadal.

Il 31enne maiorchino è una grande fonte d’ispirazione per la ventenne russa. “Fin dagli otto anni ho visto gli incontri di Rafa quando ha vinto al Roland Garros nel 2005”, ha confessato Daria . “Mi sono innamorata del suo gioco, della sua personalità; Amo tutto di lui, il modo in cui gioca, come si comporta. Per me, è l’esempio perfetto di uno sport . “