Maria Sharapova: c’è ancora tempo per tornare a vincere?

Maria Sharapova è da sempre una giocatrice in grado di dividere le opinioni: antipatica contro simpatica, campionessa assoluta contro ottima giocatrice, dopata contro vittima di un errore, tanti pareri discordanti e le copertine che in ogni caso si sono sempre occupate di lei. Negli ultimi anni il mondo di Maria Sharapova è tristemente crollato per il famigerato Meldonium, fra contratti andati in fumo e un anno e mezzo perso lontano dai campi da gioco. È vero che ha già compiuto il Career Slam, un traguardo per poche elette, ma in questi due anni travagliati in tanti ci siamo chiesti cosa Maria sarebbe stata capace di vincere senza questa lunga e forzata pausa…

Maria è una tennista capace come poche di calamitare l’attenzione ed è stato normale che il suo rientro in gioco sia stato salutato come una vittoria dalla maggior parte degli appassionati del tennis femminile, anche se non sono mancati di certo i pareri negativi: in molti hanno storto il naso per la pioggia di wild card che la siberiana d’America ha ricevuto appena scontato la squalifica ma c’è una cosa che ha lasciato ancor di più di stucco…la sua non competitività.

Un rientro di tal tipo è chiaramente un rebus e soprattutto le prime uscite vanno prese con le pinze, con infortuni e stop sempre dietro l’angolo: il problema è che dopo un 2017 turbolento per le note vicende ci si aspettava una marcia in più in questi primi mesi del 2018. Invece Maria ha raccolto poco, con una semifinale a Shenzen, un 3T a Melbourne spazzata via dalla Kerber e un doppio primo turno tanto a Doha quanto a Indian Wells. E i suoi tifosi cominciano a chiedersi sempre più insistentemente se ci sarà tempo per tornare a vincere.

La mia personale sensazione è che un suo ritorno al vertice sia assai complicato: troppi i fantasmi dei problemi del passato da lasciarsi alle spalle che accompagnano una condizione fisica che fatica a tornare quella di un tempo e una mentalità che spiace dirlo, non sembra più essere quella vincente dei successi Slam.

Dispiace, perché la Sharapova per il sottoscritto è una signora campionessa e sarei felicissimo di essere smentito dai fatti: purtroppo però vedo la russa capace di alcuni exploit, anche importanti, ma senza quella continuità ad alti livelli che oggi appare un traguardo per lei assai lontano.

Alessandro Orecchio