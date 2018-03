Combined Indian Wells: Il programma di Venerdì 16 Marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [18] Sam Querrey vs [32] Milos Raonic

2. [6] Juan Martin Del Potro vs [31] Philipp Kohlschreiber (non prima ore: 22:00)

3. Pablo Cuevas / Horacio Zeballos vs [7] Bob Bryan / Mike Bryan

4. [8] Venus Williams vs [20] Daria Kasatkina (non prima ore: 03:00)

5. [1] Simona Halep vs Naomi Osaka

STADIUM 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. John Isner / Jack Sock vs [3] Oliver Marach / Mate Pavic