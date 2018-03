Conto alla Rovescia per la 41ª Coppa Delle Viole Giovanile

Un esercito di tennisti in erba si appresta a ‘invadere’ pacificamente Ravenna, armati di racchetta e soprattutto di tanta determinazione per emergere sul campo. Sono i partecipanti alla 41esima edizione della Coppa delle Viole, competizione giovanile che come da tradizione nel periodo pasquale richiama in città alcune delle migliori promesse del panorama nazionale, al via da venerdì 30 marzo sui campi del Circolo Tennis ‘Dario Zavaglia’: in programma anche quest’anno i tabelloni delle categorie Under 10-12-14-16 maschili e femminili, per centinaia di adesioni da tutta Italia.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il tennis giovanile e quindi scoprire i talenti del domani. Dal club ravennate di via Marani sono passati nelle varie edizioni tanti giocatori che poi sono diventati protagonisti del tennis azzurro, da Andrea Gaudenzi a Simone Bolelli o Flavia Pennetta solo per citare tre dei nomi più noti, in quarant’anni di storia si sono visti all’opera tanti talenti e anche stavolta il copione promette di ripetersi.

Intanto la macchina organizzativa del Circolo Tennis Dario Zavaglia è già all’opera per permettere la migliore accoglienza a giocatori, tecnici, accompagnatori, appassionati, per una manifestazione che coinvolge più di mille persone. Tra gli attesi protagonisti, naturalmente, anche i giovani allievi dell’Urbinati Tennis Academy, che opera proprio sui campi del Ct Zavaglia, quest’anno già partiti alla grande nei primi tornei stagionali, sia a livello nazionale che internazionale.