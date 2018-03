Mondo Futures, i risultati del 13 marzo: ok Balzerani in Grecia

QATAR F3 – $15,000 – Cemento outdoor

Tutto facile, come prevedibile, per Omar Giacalone e Pietro Rondoni che hanno superato i rispettivi avversari in due set e sono approdati al secondo turno del torneo Futures di Doha. Il primo ha sconfitto in qualificato tedesco Wehnelt col punteggio di 6-3 6-2, mentre Rondoni ha lasciato appena un gioco alla wild card locale Al-Mutawa.

Ko per Claudio Fortuna che, tornato alle competizioni ad un mese di distanza dall’ultimo torneo disputato a Tunisi, si è arreso al tedesco Hassan in tre parziali.

Impegno di ottavi di finale abbordabile per Pietro Rondoni, mentre Omar Giacalone potrebbe incappare in qualche difficoltà contro il numero 4 del seeding, il tedesco Tobias Simon.

Omar Giacalone b. Kai Wehnelt (Q,GER) 6-3 6-2

Pietro Rondoni (7) b. Jabor Al-Mutawa (WC,QAT) 6-1 6-0

Benjamin Hassan (5,GER) b. Claudio Fortuna 7-5 4-6 6-3

GRECIA F3 – $15,000 – Cemento outdoor

Bilancio positivo in Grecia: due italiani su tre passano al secondo turno. Bene, in particolare, Riccardo Balzerani che ha sorpreso il n.7 Celebic per 6-4 6-1: al prossimo round se la vedrà con Erik Crepaldi, abile a sconfiggere una wild card locale per 6-2 6-3.

Niente da fare per Sinner, battuto in due parziali dall’olandese Van Heijer: da segnalare che l’altoatesino si è trovato avanti per 6-3 nel tiebreak della seconda frazione, prima di subire la rimonta del suo avversario.

Guy Van Heijer (NED) b. Jannik Sinner (WC) 6-3 7-6(6) – è stato 3-6

Riccardo Balzerani b. Ljubomir Celebic (7,MNE) 6-4 6-1

Erik Crepaldi b. Alexandros Skorilas (WC,GRE) 6-2 6-3

TUNISIA F10 – $15,000 – Terra outdoor

Subito eliminati Edoardo Lamberti e Alessio De Bernardis, che nulla hanno potuto contro i qualificati Sanchez-Izquierdo e Vasilenko. Domani scenderanno gli altri azzurri inseriti nel tabellone principale, che a guidare è l’argentino Hernan Casanova.

Nikolas Sanchez-Izquierdo (Q,ESP) b. Edoardo Lamberti (WC) 6-0 6-4

Alexander Vasilenko (Q,RUS) b. Alessio De Bernardis (WC) 6-0 6-2

ITALIA F3 – $25,000 – Terra outdoor

Giornata in chiaroscuro per quanto riguarda l’Italia a Santa Margherita di Pula. In terra sarda, solo due azzurri sono riusciti a passare il primo ostacolo: si tratta di Filippo Leonardi e Lorenzo Giustino, che di fatto hanno vinto due derby contro il sanmarinese De Rossi e Georg Winkler.

Sconfitta prevedibile per Bertuccioli contro il n.1 Balazs, ko anche Petrone contro il francese Hamou e Weis con il polacco Rajski.

Attila Balazs (1,HUN) b. Federico Bertuccioli 6-1 6-3

Maciej Rajski (POL) b. Alexander Weis 6-2 7-5

Filippo Leonardi b. Marco De Rossi (RSM) 6-3 7-5

Maxime Hamou (FRA) b. Alessandro Petrone 6-2 6-4

Lorenzo Giustino (2) vs Georg Winkler (WC) 6-3 6-2

ISRAELE F2 – $15,000 – Cemento outdoor

Giornata positiva per i colori italiani a Ramat Hasharon. Sia Roberto Marcora che Gianluca Mager, infatti, hanno superato senza problemi il loro match d’esordio, rispettivamente contro il transalpino Martineau e l’israeliano Hasson.

Per Mager ora ci sarà un qualificato (vincente della sfida tra Ovil e Cornut Chauvinc) mentre Marcora potrebbe incrociare, in un derby azzurro, Alessandro Bega, il cui esordio è fissato per domani contro il padrone di casa Alon Elia.

Roberto Marcora b. Matteo Martineau (FRA) 7-5 6-3

Gianluca Mager (4) b. Jordan Hasson 6-4 6-2

CROAZIA F2 – $15,000 – Terra outdoor

Andres Gabriel Ciurletti supera senza problemi le qualificazioni in Croazia: nessun problema per l’italo-argentino al turno decisivo, 6-2 6-0 al sudamericano Sonne.

Bicicletta rimediata da Tommaso Dal Santo che esce con le ossa rotte dalla sfida impari con lo sloveno Razborsek.

Andres Gabriel Ciurletti (5) b. Tobias Sonne (ARG) 6-2 6-0

Nik Razborsek (1,SLO) b. Tommaso Dal Santo 6-0 6-0

