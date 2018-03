Masters 1000 Indian Wells: Nick Kyrgios dà forfait e Matteo Berrettini entra in tabellone

Nick Kyrgios, ancora alle prese con dei problemi fisici, ha dato forfait ad Indian Wells e a beneficiare del ritiro è stato il nostro Matteo Berrettini che ha avuto anche il bye all’esordio e sfiderà direttamente al secondo turno il russo Daniil Medvedev.

Lo spot di Matteo Berrettini ad Indian Wells

(11) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Zeballos, Horacio vs Sugita, Yuichi

Johnson, Steve vs Medvedev, Daniil

Bye vs (LL) Berrettini, Matteo