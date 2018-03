I campioni che ci mancano: John McEnroe

C’è un tipo di giocatore di tennis che sa infiammare le platee, gli spalti, indipendentemente dai colpi e dallo spettacolo sempre assicurato che sa creare in campo: John McEnroe ha saputo interpretare al meglio questo ruolo, incredibile giocatore e altrettanto incredibili personaggio, on&off curt. Un tennista unico, dotato di un talento puro che solo i migliori sanno far brillare, pieno di insicurezze ma in grado di saper rendere magica una sua apparizione sul rettangolo di gioco.

7 titoli del Grande Slam in singolare (3 Wimbledon e 4 Us Open), 9 in doppio e 1 in doppio misto, folle nelle sue bizze, numero 1 per quattro anni di seguito dal 1981 al 1984, vincitore di 77 titoli in singolare, 72 in doppio, di 5 Coppe Davis e autore di alcune delle più grandi e sentite rivalità che i campi da tennis hanno mai presentato. Contro Borg, contro Lendl, contro Connors, McEnroe catturava tanto le simpatie del pubblico quanto le antipatie, giocatore che sarà sempre ricordato per il famoso “You cannot be serious” (titolo della sua prima autobiografia) e che per sempre resterà nell’immaginario collettivo dell’appassionato del bel tennis.

Chi ha avuto il piacere di vederlo in campo ma anche di sfogliare le pagine del suo libro più famoso sa che McEnroe disputava diverse partite, tanto in campo quanto fuori: amava essere un personaggio e soprattutto aveva le spalle abbastanza forti per superare i momenti di difficoltà che una sovraesposizione di tal genere comportavano e comportano ancora, perché non va dimenticato che McEnroe una volta appesa la racchetta al chiodo ha continuato a essere un personaggio di primo piano a livello mediatico, conducendo anche programmi sulla tv statunitense. Una vita privata prima tumultuosa (chi non ricorda il suo matrimonio con l’attrice di Hollywood Tatum O’Neal?) e poi incredibilmente tranquilla con l’attuale moglie Patty Smith, corteggiata alla vecchia maniera e con cui ha creato una bellissima famiglia allargata, fonte inesauribile di relax zen.

Il temperamento forte di chi vuole sempre la ragione, sa che in fondo non la può avere (è troppo intelligente uno come McEnroe per essere tanto presuntuoso da pensare di non essere mai dalla parte del torto…) ma che si diverte a creare uno show interattivo con avversario e arbitro vittime sacrificali designate e il pubblico fedele alleato, o tuo peggior giudice: nel tennis attuale abbiamo vissuto rivalità bellissime con i Fab4, ma ciò che spesso ho visto mancare è stata l’autenticità di uno come McEnroe, uno che non frenava mai la lingua, che “odiavi” per i suoi atteggiamenti in campo ma a cui finivi inesorabilmente per appassionarti, perché uno come McEnroe nasce una volta ogni 50 anni…

Alessandro Orecchio