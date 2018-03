Challenger Santiago: Marco Cecchinato elimina Tommy Robredo ed è in finale (Video)

Marco Cecchinato è in finale nel torneo challenger di Santiago.

Il 25enne palermitano, numero 107 Atp e seconda testa di serie del torneo, ha sconfitto lo spagnolo Tommy Robredo, numero 170 del ranking mondiale ed ex top ten per 6-4 al terzo set.

Domani in finale affronterà Carlos Gomez-Herrera classe 1990 e n.356 ATP.

Challenger Santiago| Terra | $50.000 – Semifinali

CANCHA CENTRAL – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Marcelo Tomas Barrios Vera / Jose Hernandez-Fernandez vs [2] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric



CH Santiago Marcelo Tomas Barrios Vera / Jose Hernandez-Fernandez Marcelo Tomas Barrios Vera / Jose Hernandez-Fernandez 3 3 Romain Arneodo / Jonathan Eysseric [2] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric [2] 6 6 Vincitori: ARNEODO / EYSSERIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Tomas Barrios Vera / Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 R. Arneodo / Eysseric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Tomas Barrios Vera / Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 R. Arneodo / Eysseric 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 M. Tomas Barrios Vera / Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 2-3 R. Arneodo / Eysseric 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Tomas Barrios Vera / Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 R. Arneodo / Eysseric 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Tomas Barrios Vera / Hernandez-Fernandez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Arneodo / Eysseric 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Tomas Barrios Vera / Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 R. Arneodo / Eysseric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 M. Tomas Barrios Vera / Hernandez-Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Arneodo / Eysseric 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Tomas Barrios Vera / Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 R. Arneodo / Eysseric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Tomas Barrios Vera / Hernandez-Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Eysseric 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran



CH Santiago Maximo Gonzalez / Andres Molteni [1] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [1] 6 4 6 Guido Andreozzi / Guillermo Duran [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran [3] 1 6 10 Vincitori: ANDREOZZI / DURAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 G. Andreozzi / Duran 0-1 M. Gonzalez / Molteni 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 G. Andreozzi / Duran 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 G. Andreozzi / Duran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Andreozzi / Duran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / Duran 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Andreozzi / Duran 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 G. Andreozzi / Duran 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df df 4-0 → 5-0 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 4-0 G. Andreozzi / Duran 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Andreozzi / Duran 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Jozef Kovalik vs [Q] Carlos Gomez-Herrera (non prima ore: 21:00)



CH Santiago Jozef Kovalik Jozef Kovalik 3 6 Carlos Gomez-Herrera Carlos Gomez-Herrera 6 7 Vincitore: C. GOMEZ-HERRERA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 C. Gomez-Herrera 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-3 → 3-3 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 C. Gomez-Herrera 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df df 1-1 → 2-1 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Gomez-Herrera 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Tommy Robredo vs [2] Marco Cecchinato (non prima ore: 23:00)



CH Santiago Tommy Robredo Tommy Robredo 6 1 4 Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 4 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 T. Robredo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Robredo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Robredo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 T. Robredo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Robredo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Robredo 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Robredo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Robredo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 T. Robredo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

0 Aces 25 Double Faults 270% 1st Serve % 72%35/52 (67%) 1st Serve Points Won 44/57 (77%)8/22 (36%) 2nd Serve Points Won 11/22 (50%)5/9 (56%) Break Points Saved 1/3 (33%)13 Service Games Played 1413/57 (23%) 1st Return Points Won 17/52 (33%)11/22 (50%) 2nd Return Points Won 14/22 (64%)2/3 (67%) Break Points Won 4/9 (44%)14 Return Games Played 1343/74 (58%) Total Service Points Won 55/79 (70%)24/79 (30%) Total Return Points Won 31/74 (42%)67/153 (44%) Total Points Won 86/153 (56%)