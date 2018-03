Roger Federer: “Sono essenzialmente un giocatore da terra”

Roger Federer deciderà se giocare il Roland Garros dopo il torneo di Indian Wells ma ha lasciato delle interessanti dichiarazioni proprio sull’argomento terra rossa.

Nelle dichiarazioni dopo la conclusione dell’esibizione Match for Africa 5, Federer ha sorpreso un po’ tutto dopo essersi considerarsi un giocatore da terra. “Sono essenzialmente un giocatore da terra. Sono cresciuto lì. Ho giocato da sempre sulla terra battuta, era la mia superficie in inverno quando mi allenavo a casa. Mi è sempre piaciuto giocare sulla terra. All’inizio della mia carriera però è stato difficile perché ho perso le mie prime undici partite su questa superficie, quindi la gente pensava che non mi piacesse, ma poi sono riuscito a vincere anche il Roland Garros”.

“I risultati sulle altre superfici sono arrivate in maniera più facile e veloce, così come ho avuto più successo sull’erba, vincendo tanto. Penso di essere un buon giocatore da terra ma ovviamente ci sono molti giocatori migliori di me. Sono molto contento della mia carriera anche su questa superficie “, ha concluso il 36enne.