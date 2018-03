Troppe esibizioni nel circuito?

Match for Africa è l’ultima esibizione/spettacolo andata in scena in questo inizio di stagione: la bellissima somma di 2,5 milioni di dollari raccolti per una più che buona causa e divertenti siparietti creatisi ad arte in campo. Vi ha preso parte anche il numero 1 del ranking ATP Roger Federer, il tennista dei record, impegnato in un match di singolare contro lo statunitense Jack Sock e poi in un doppio in coppia con il fondatore di Microsoft Bill Gates contro lo stesso Sock e la giornalista della NBC Savannah Guthrie.

Giustissima la motivazione, nobile la causa e l’impegno dei partecipanti e/o promotori ma anche la personale sensazione che durante una stagione ci siano oramai troppe esibizioni: la Laver Cup l’anno scorso ha rappresentato una gustosa novità ma se i tennisti si lamentano di calendari estenuanti e troppo fitti che non fanno altro che provocare infortuni e lesioni muscolari uno dietro l’altro, non sarebbe forse il caso di regolamentare o ridurre tali momenti di puro show?

Non si può certo sindacare su ciò che sta alla base di Match for Africa ma bisogna stare attenti che tutto non diventi un grande show mediatico perché non va dimenticato che alla base dello sport ci sono la competizione e la gara, componenti che nelle esibizioni ovviamente mancano. Gli interessi delle televisioni e i relativi diritti giocano sicuramente un ruolo fondamentale e se fra coloro che si spartiscono la torta dei vari introiti ci sono anche giocatori che promuovono in prima persona un evento beh…la frittata è fatta.

Ho sempre trovato un pelino ipocrita il tennista affermato che staziona ai piani alti della classifica e che diventa di conseguenza un’attrazione per sponsor di ogni tipo: sempre lì a lamentarsi di giocare troppo, di soffrire infortuni per un eccessivo numero di tornei cui partecipare e sovraccarichi fisici che prima o poi presentano il conto salato. Sempre lì a dire che non si può andare avanti, che gli organi competenti devono fare qualcosa e poi alla fine cosa fai? Giochi una, due, tre esibizioni all’anno perché il richiamo del denaro “facile” non lascia indifferente proprio nessuno, top player inclusi.

Così c’è la Laver Cup, i Tie Break Tens, Match for Africa, senza dimenticare la defunta IPTL che fino a poco tempo fa riuniva per settimane intere sul finire della stagione fior fiori di campioni. Troppo, sinceramente. Non mi importa né essere una voce fuori dal coro né uno che scrive o dice ovvietà per attirare consensi, ho un’idea ben precisa e la affermo senza se e senza ma: il tennis che m’interessa è quello che fa rima con agonismo. Di tutto il resto, esibizioni incluse, potrei farne tranquillamente a meno, nonostante alcune eccezioni che ripeto, trovo e ho trovato interessanti (la Laver Cup come già detto e l’intoccabile e storica Hopman Cup). Tutto il resto, sinceramente è fuffa.





Alessandro Orecchio