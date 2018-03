Milos Raonic si avvicina a Goran Ivanisevic (Video)

Milos Raonic sta attraversando uno dei peggiori momenti della sua carriera da professionista per colpa dei continui problemi fisici.

Il canadese per dare nuovamente una svolta positiva alla sua carriera si è visto allenarsi con Goran Ivanisevic nei giorni scorsi, e anche se non c’è ancora una conferma ufficiale, tutto indica che il croato sarà il suo nuovo allenatore del tennista nordamericano.

Milos Raonic 🇨🇦 practice at Indian Wells with Goran Ivanisevic looking on… GI on a tryout as MR coach #ATP #BNPPO18 pic.twitter.com/pobARYhZ2Y

— John Horn (@SportsHorn) 6 marzo 2018