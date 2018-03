Il sostegno della Federazione britannica a Daniel Evans

Daniel Evans è stato sospeso lo scorso anno dal circuito ATP per essere risultato positivo alla cocaina ad un controllo anti-doping.

Il britannico, che ha raggiunto la 41esima posizione come best ranking, potrà tornare alle competizioni il prossimo aprile.

Parlando alla BBC, la Lawn Tennis Association ammette che Evans sta lavorando tanto per ritornare in campo: “Sta dimostrando un grande impegno per riqualificare la sua carriera e ritornare nel circuito. Condanniamo qualsiasi tipo di doping, ma Dan ha riflettuto negli ultimi mesi e vuole sostenere il nostro programma antidoping per impedire ai giovani sportivi di commettere il suo stesso errore”, ha confessato la LTA.

Il 27enne quindi avrà il sostegno della British Tennis Federation se mostrerà un atteggiamento positivo al ritorno in campo. “Il nostro supporto sarà pienamente dedicato alle sue prestazioni e al suo atteggiamento. Lo controlleremo costantemente.”