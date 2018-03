Fabio Fognini dopo la vittoria a Sao Paulo: “È stato un grande inizio di stagione molto simile a quello del 2014”

Fabio Fognini: “È stato un grande inizio di stagione molto simile a quello del 2014.

Ho lavorato duramente nella off-season ed è bello giocare bene. Continuerò a lavorare e ci sono due grandi tornei ora a Indian Wells e Miami”.

“Nella finale di Sao Paulo ho aspettato che il servizio, suo punto di forza, calasse un po’. Ho iniziato ad essere più aggressivo. Quando mi ha brekkato nel terzo set, è stato anche per merito suo. Non ho potuto fare niente. Ha fatto due, tre vincenti in un game, ma ho continuato a lottare. Sono contentoperché ho giocato un buon tennis. Tutti coloro che lavorano con me e la mia famiglia sanno quanto sia difficile vincere un titolo. Ho perso molte più finali rispetto a quante ne abbia vinte. Devo godermelo, perché fa parte dello sport, devo continuare a lavorare”.

“Mi piace giocare in Brasile e voglio venire qui. Oggi dico che non tornerò, ma non si sa mai cosa succederà in futuro. Terminare questi tornei così mi rende molto felice. Ho trascorso una settimana fantastica qui con un rapporto col pubblico incredibile”.