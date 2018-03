Sara Errani batte da sotto il match point (Video)

Sara Errani, ex top 5 e finalista del Roland Garros nel 2012, ha vinto questa domenica il torneo WTA 125 di Indian Wells, nello stesso palcoscenico dove si giocherà il torneo principale a partire da domani sera.

In una finale tra due volti noti del circuito WTA, la Errani ha superato Kateryna Bondarenko, con esperienza per 6-4 6-2, in una partita dove Sarita ha finito per servire l’ultimo punto dell’incontro da sotto.