In arrivo l’abolizione dei giudici di linea?

Dopo il successo del nuovo sistema adottato alle recenti ATP Next Gen Finals del novembre dello scorso anno, Hawk-Eye Line, il circuito maggiore potrebbe essere vicino a lasciare la sfera della sperimentazione, facendo un passo decisivo nell’abolizione dei giudici di linea.

È previsto per giugno durante il torneo di Wimbledon, un incontro in cui le alte sfere del tennis discuteranno del futuro dei giudici di linea nel tennis. L’idea è di stimolare lo spettacolo, lasciando che il sistema elettronico agisca insieme al solo giudice di sedia.

“Ci sono diverse telecamere in diverse angolazioni, e anche i falli di piede al servizio possono essere rilevate. È un ottimo sistema per i giocatori, non devono preoccuparsi se una decisione sia corretta o meno “, ha detto James Japhet, direttore del sistema, in un’intervista al NY Times.

Tra i difensori della Hawk-Eye Line c’è Denis Shapovalov: “È più intenso e rende il tennis più eccitante. Mi piace davvero provare cose nuove e questo torneo lo consente “, aveva detto il giovane canadese durante il torneo che ha riunito i migliori giocatori della Next Gen in quel di Milano.