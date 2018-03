Challenger Zhuhai: Il Tabellone Principale. Sono tre gli azzurri al via.

Challenger Zhuhai | Cemento | $75.000

(1) Thompson, Jordan vs Kecmanovic, Miomir

Jung, Jason vs (WC) Zhang, Ze

Rola, Blaz vs Moraing, Mats

(WC) Li, Zhe vs (5) Maden, Yannick

(3) Granollers, Marcel vs Sonego, Lorenzo

Kwon, Soonwoo vs Ignatik, Uladzimir

Galovic, Viktor vs Hurkacz, Hubert

Uchiyama, Yasutaka vs (6) Ivashka, Ilya

(7) Zopp, Jurgen vs Munar, Jaume

Kubler, Jason vs Qualifier

Ito, Tatsuma vs Napolitano, Stefano

(WC) Zhang, Zhizhen vs (4) Otte, Oscar

(8) Vatutin, Alexey vs Qualifier

Caruso, Salvatore vs Soeda, Go

(WC) Wu, Di vs Qualifier

Qualifier vs (2) Jaziri, Malek