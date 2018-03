Victoria Azarenka annuncia il ritorno ad Indian Wells

Una notizia che lascerà molti fan soddisfatti. Victoria Azarenka tornerà presto alle competizioni.

La tennista bielorussa, che è stata assente dal circuito durante gli ultimi mesi per la custodia legale di suo figlio, ha annunciato dal suo account Twitter la presenza ad Indian Wells, torneo che inizierà la prossima settimana ed in cui lei ha ricevuto una wild card per il tabellone principale.

Si ricorda che l’ex numero 1 del mondo non gioca alcun torneo da Wimbledon 2017 nonostante abbia ricevuto diverse wild card negli ultimi tempi, alla fine ha sempre finito per ritirarsi.

Tuttavia, dopo la vittoria nel processo, Victoria è già libera di lasciare la California e Indian Wells sarà anche il palcoscenico del suo ritorno in campo.