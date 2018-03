ATP Sao Paulo: Senza problemi Fabio Fognini è in semifinale (Video)

Nessun problema per Fabio Fognini che centra le semifinali nel torneo ATP 250 di Sao Paulo ($516.205, terra).

Il tennista ligure ha sconfitto nei quarti di finale lo spagnolo Guillermo Garcia Lopez classe 1983 e n.67 ATP con il risultato di 64 62 in 1 ora e 10 minuti di partita.

Domani Fabio Fognini sfiderà in semifinale Pablo Cuevas classe 1986 e n.31 ATP.

Nel primo set Fognini piazzava il break decisivo sull’1 pari (a 15), con lo spagnolo che mandava largo il diritto sulla palla break.

Fabio, non aveva troppi problemi nei restanti quattro turni di battuta e sul 5 a 4 teneva a 0 il servizio, con Garcia Lopez che affossava in rete il diritto sul set point.

Nel secondo set nel primo gioco lo spagnolo giocava un pessimo game, commettendo anche due doppi falli e cedendo a 0 il turno di battuta, con Fognini che piazzava un vincente di diritto sul break point.

Sullo 0 a 2 l’iberico, dal 40-30 e dopo un doppio fallo sulla palla break, perdeva ancora una volta la battuta, con l’azzurro che si portava poi sul 4 a 0.

Sul 5 a 2 il n.1 italiano teneva a 30 il turno di servizio conquistando in questo modo la partita per 6 a 2, con lo spagnolo che steccava con il rovescio sul match point regalando in questo modo il game e la partita all’azzurro.

La partita punto per punto



ATP Sao Paulo Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 4 2 Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 6 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 2-6 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-4 → 1-4 F. Fognini 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 G. Garcia-Lopez 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Garcia-Lopez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

G. Garcia-Lopez – F. Fognini

01:09:39

4 Aces 3

6 Double Faults 2

60% 1st Serve % 58%

23/31 (74%) 1st Serve Points Won 25/32 (78%)

7/21 (33%) 2nd Serve Points Won 13/23 (57%)

1/4 (25%) Break Points Saved 2/2 (100%)

9 Service Games Played 9

7/32 (22%) 1st Return Points Won 8/31 (26%)

10/23 (43%) 2nd Return Points Won 14/21 (67%)

0/2 (0%) Break Points Won 3/4 (75%)

9 Return Games Played 9

30/52 (58%) Total Service Points Won 38/55 (69%)

17/55 (31%) Total Return Points Won 22/52 (42%)

47/107 (44%) Total Points Won 60/107 (56%)

67 Ranking 20

34 Age 30

La Roda (Albacete), Spain Birthplace Sanremo, Italy

La Roda (Albacete), Spain Residence Arma di Taggia, Italy

6’1″ (185 cm) Height 5’10” (177 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2004

3/5 Year to Date Win/Loss 10/4

0 Year to Date Titles 0

5 Career Titles 5

$7,611,985 Career Prize Money $9,667,215