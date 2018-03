Roger Federer: ” Non mi interessa il denaro, dopo 20 anni di carriera. Voglio giocare per divertirmi, per divertire”

Roger Federer ha parlato in una recente intervista nell’edizione australiana di Fox Sports.

Dichiara Roger: “Forse i momenti difficili dal 2010 o 2011 sono arrivati quando non ho vinto tanto. La gente mi ha visto faticare un po’ di più e hanno pensato che fossi più umano e da lì la mia popolarità è salita ancor di più, fino all’infortunio 2016 e il successivo ritorno.

È difficile vedere un giocatore ora arrivare a 10 Slam. È molto più facile dire che probabilmente tanti giocatori vinceranno 1-2 Slam ma vincerne 10 è qualcosa che non puoi pronosticare, nemmeno con me al tempo che fu”.

“Forse per Rafa al Roland Garros si diceva di sì, che ne avrebbe vinti molti. Nel caso in cui come me e Novak improvvisamente vai di slancio e non guardi indietro, poi qualche anno dopo ci pensi e hai 8 o 10 Slam. È qualcosa di folle. La fiducia e l’entusiasmo sono delle grandi cose. Quando sblocchi il tuo gioco attraverso il successo o un coach che ti dà l’ingrediente che ti manca, le cose possono cambiare.

Il gioco del tennis avrà sempre un modo per produrre campioni e il futuro non mi ha mai preoccupato. Qualcuno seguirà le nostre orme e sarà un campione. Siamo come un’ombra, e chiaramente non permettiamo, ai tennisti più giovani, di esplodere completamente, ma quando ci ritireremo, sarà molto eccitante”.

“Siamo buoni amici io e Rafa dentro e fuori dal campo perchè abbiamo condiviso momenti speciali come i match benefici per le nostre fondazioni. L’ho aiutato a inaugurare la sua accademia e ovviamente ci sono tutte le partite giocate contro che ci legano. Quando perdi contro un giocatore al quinto set o lo batti al quinto, c’è qualcosa di speciale. Ci piace stare in compagnia e anche i tifosi lo sanno”.

“Ciò che ho imparato è essere paziente quando sei infortunato e tornare quando sei al 100%, non al 92%. Ho capito che è meglio aspettare. Se sei infortunato o fai fatica in un torneo e nessuno lo sa ok, ma se la gente sa che hai un problema è meglio allenarsi duramente e tornare al massimo.

Sono stato fuori 6 mesi, senza preoccuparmi se al mio ritorno sarei stato un altro giocatore o chissà quante posizioni avrei perso nel ranking. C’è qualche problema? Gli sponsor si lamentano, addio ai premi? Non mi interessa il denaro, dopo 20 anni di carriera. Voglio giocare per divertirmi, per divertire. E continuerò a farlo fino a quando mia moglie, i miei bambini, saranno d’accordo. Perché la cosa più importante è la loro, la nostra, felicità”.