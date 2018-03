La Nuova Davis: Parla Mezzadri “È da tempo che si parla di una modifica, questa volta sono stati messi sul tavolo parecchi soldi per convincere tutti”. Il Presidente della Federazione svizzera voterà Si alla modifica

L’annuncio dell’ITF ha lasciato tutti sorpresi.

La proposta di modificare la Coppa Davis facendola diventare una Coppa del Mondo (un singolo torneo a 18 squadre da svolgersi in un’unica località) fa già discutere e a tal proposito è stata chiesta un’opinione anche all’ex capitano della Svizzera Claudio Mezzadri.

“È da tempo che si parla di una modifica, questa volta sono stati messi sul tavolo parecchi soldi per convincere tutti.

Sarebbe una Coppa del Mondo a squadre e non più la Coppa Davis, che scomparirebbe. Il problema è che è il nome a dare prestigio alla competizione, e quindi l’ITF vorrebbe tenerlo. Il formato proposto con 18 squadre poi è impossibile, ci sarebbero troppi incontri e troppo concentrati. La formula secondo me resta da decidere, non credo sia possibile vederla già per l’anno prossimo. Quello che conta è comunque la volontà dei giocatori; si è parlato di Nadal o Djokovic che sarebbero a favore ma non so quanto lo siano davvero e quanto sia per interessi”.

“La Davis è speciale per un giocatore perché giochi per la tua bandiera. È un po’ come le Olimpiadi, non c’è un tornaconto personale ma si va per il proprio paese”.

Il presidente della Federazione svizzera René Stammbach ha fatto sapere di essere a favore della modifica, che verrà votata alla prossima assemblea generale dell’ITF nel prossimo mese di agosto.