La rivoluzione della Coppa Davis

Il 2019 potrebbe salutare il nuovo formato della Coppa Davis, competizione storica che potrebbe trasformarsi in un evento molto simile alla Coppa del mondo di calcio: simile ma non uguale nel suo sviluppo, disputandosi infatti con cadenza annuale alla fine di una lunga stagione tennistica, da giocare in una sola settimana, con due singolari e un doppio al meglio dei 3 set e fra 18 squadre cui potrebbero prendervi parte.

Dietro l’importante offerta economica proposta all’ITF si sa già che vi è il giocatore del Barcelona Gerard Pique, rappresentante di quel gruppo Kosmos che sembra essere intenzionato a investire parecchio per ravvivare e ravviare il formato di un evento clou ma che negli ultimi anni ha perso il suo appeal: sempre meno campioni la giocano e l’interesse del pubblico anno dopo anno sembra scemando. Eppure, i puristi del gioco, i puristi della tradizione alzano già la voce e si oppongono a tali cambiamenti, come la Federazione belga che per prima si è detta contraria alla rivoluzione Davis. Ci vorranno i due terzi dei voti favorevoli per approvare il tutto, quando in agosto l’International Tennis Federation si riunirà a Orlando per una riunione che sarà cruciale per le sorti della manifestazione.

Personalmente amo la Coppa Davis e se devo dire la verità il mio interesse per tale competizione va al di là della presenza o meno dei top player: il bello della Davis è la sua imprevedibilità, l’agonismo difficilmente raggiungibile in altri tornei, le partite avvincenti spesso vere e proprie maratone in cui i giocatori in campo se le suonano di santa ragione e provano a rendere onore al proprio Paese e alla maglia che indossano. Una manifestazione che non conosce pronostici perché può succedere tutto e il suo contrario.

Quella che però è una mia passione non è detto che riscontri lo stesso interesse nel mondo del tennis e dei suoi aficionados: è innegabile che i weekend della Coppa Davis passino troppe volte sottotraccia, con i “tifosi” del tennis che li reputano più un’intrusione nel fitto calendario della stagione piuttosto che qualcosa da seguire. Ma se tale perdita d’interesse è certificata…perché allora non fare qualcosa di forte per cercare di invertire la rotta?

Una Coppa Davis giocata solo in una settimana potrebbe rappresentare una ventata d’aria fresca, una Coppa del mondo tennistica che in un lasso di tempo ristretto potrebbe richiamare le stelle della racchetta e ravvivare l’interesse del pubblico. Ciò che sempre si è imputato alla Coppa è stato infatti un formato troppo lungo e lento nel suo evolversi: renderlo spumeggiante e con una formula rapida potrebbe arginare l’esodo di appassionati e rilanciare una manifestazione che da storica potrebbe tornare assolutamente attuale. D’altronde chi si ostina a non cambiare non è forse il primo a non voler vedere in faccia la realtà?

Alessandro Orecchio