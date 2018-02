ATP Sao Paulo: Molto male Marco Cecchinato

Male Marco Cecchinato uscito di scena all’esordio nel torneo ATP 250 di Sao Paulo.

L’azzurro si è arreso a Sebastian Ofner classe 1996 e n.143 ATP con il risultato di 63 63 in 1 ora e 14 minuti di partita.

Da segnalare che Cecchinato nel primo set sul 3 pari, cedeva a 30 il turno di battuta e poi, senza mai essere pericoloso in risposta, perdeva nuovamente il servizio nel nono game dopo aver avuto una palla game del 4 a 5, perdendo in questo modo la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Marco nel secondo game cedeva a 0 il turno di battuta, con Ofner che era perfetto al servizio e a suon di ace chiudeva la partita per 6 a 3.

Da segnalare soltanto che sul 5 a 3 l’austriaco, dallo 0-30, ha avuto un piccolo passaggio a vuoto ma da quel momento ha piazzato 3 punti consecutivi, tra cui un ace, chiudendo poi la partita per 6 a 3, alla terza palla match a disposizione e senza concedere palle break nel corso del game e anche del match.

La partita punto per punto



ATP Sao Paulo Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 6 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 3 3 Vincitore: S. OFNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Ofner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 5-2 → 5-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Ofner 15-0 ace 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Ofner 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Ofner – M. Cecchinato

01:04:16

10 Aces 2

1 Double Faults 2

69% 1st Serve % 55%

29/33 (88%) 1st Serve Points Won 22/32 (69%)

9/15 (60%) 2nd Serve Points Won 12/26 (46%)

0/0 (0%) Break Points Saved 3/6 (50%)

9 Service Games Played 9

10/32 (31%) 1st Return Points Won 4/33 (12%)

14/26 (54%) 2nd Return Points Won 6/15 (40%)

3/6 (50%) Break Points Won 0/0 (0%)

9 Return Games Played 9

38/48 (79%) Total Service Points Won 34/58 (59%)

24/58 (41%) Total Return Points Won 10/48 (21%)

62/106 (58%) Total Points Won 44/106 (42%)

143 Ranking 103

21 Age 25

Bruck an der Mur, Austria Birthplace Palermo, Italy

Sankt Marein, Austria Residence Palermo, Italy

6’3″ (190 cm) Height 6’1″ (185 cm)

179 lbs (81 kg) Weight 172 lbs (78 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2015 Turned Pro 2010

0/0 Year to Date Win/Loss 0/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$247,931 Career Prize Money $776,603