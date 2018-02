Challenger Punta del Este: I del Day 1. Giannessi e Gaio al secondo turno. Moroni supera le qualificazioni. Fuori Caruana (Video)

Giannessi e Gaio al secondo turno. Moroni supera le qualificazioni. Fuori Caruana (Video).

(1) Djere, Laslo vs Krstin, Pedja

Arguello, Facundo vs Gaio, Federico

(Q) Moroni, Gian Marco vs (Q) Gomez-Herrera, Carlos

(WC) Maresca, Santiago vs (6) Bolelli, Simone

(4) Kovalik, Jozef vs Cuevas, Martin

Marti, Javier vs Collarini, Andrea

(Q) Galarza, Juan Ignacio vs (WC) Heras, Patricio

Dellien, Hugo vs (5) Giannessi, Alessandro

(7) Taberner, Carlos vs (WC) Gimeno-Traver, Daniel

Garin, Christian vs Zekic, Miljan

Andreozzi, Guido vs Monteiro, Joao

Bourgue, Mathias vs (3) Martin, Andrej

(8) Bagnis, Facundo vs Popko, Dmitry

De Greef, Arthur vs (Q) Londero, Juan Ignacio

Lopez Perez, Enrique vs (WC) Xiviller, Nicolas

Zapata Miralles, Bernabe vs (2) Sousa, Pedro

Challenger Punta Del Este | Terra | $50.000 – TDQ – 1° Turno Md.

Cancha Central – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Santiago Fa Rodriguez Taverna vs Gian Marco Moroni Q



CH Punta del Este Santiago Fa Rodriguez Taverna Santiago Fa Rodriguez Taverna 2 6 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 7 Vincitore: G. MORONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 G. Marco Moroni 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 S. Fa Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 5-5 → 6-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Fa Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Marco Moroni 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 S. Fa Rodriguez Taverna 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 S. Fa Rodriguez Taverna 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Fa Rodriguez Taverna 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Fa Rodriguez Taverna 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Marco Moroni 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Fa Rodriguez Taverna 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Fa Rodriguez Taverna 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Fa Rodriguez Taverna 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Fa Rodriguez Taverna 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Hugo Dellien vs [5] Alessandro Giannessi (non prima ore: 18:00)



CH Punta del Este Hugo Dellien Hugo Dellien 6 6 4 Alessandro Giannessi [5] Alessandro Giannessi [5] 7 4 6 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 4-5 → 4-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 H. Dellien 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Giannessi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 ace 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Dellien 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. Mathias Bourgue / Arthur De Greef vs [2] Facundo Bagnis / Ariel Behar (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Martin Cuevas / Hugo Dellien vs [WC] Patricio Heras / Santiago Maresca (non prima ore: 22:00)



CH Punta del Este Martin Cuevas / Hugo Dellien Martin Cuevas / Hugo Dellien 6 6 Patricio Heras / Santiago Maresca Patricio Heras / Santiago Maresca 2 3 Vincitori: CUEVAS / DELLIEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Cuevas / Dellien 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 P. Heras / Maresca 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Cuevas / Dellien 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 P. Heras / Maresca 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Cuevas / Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 P. Heras / Maresca 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Cuevas / Dellien 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Heras / Maresca 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Cuevas / Dellien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Heras / Maresca 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 M. Cuevas / Dellien 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Heras / Maresca 15-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 M. Cuevas / Dellien 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Heras / Maresca 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Cuevas / Dellien 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 P. Heras / Maresca 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 1-1 M. Cuevas / Dellien 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

5. [7] Carlos Taberner vs [WC] Daniel Gimeno-Traver (non prima ore: 00:00)



CH Punta del Este Carlos Taberner [7] Carlos Taberner [7] 6 7 Daniel Gimeno-Traver Daniel Gimeno-Traver 4 6 Vincitore: C. TABERNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 C. Taberner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 D. Gimeno-Traver 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Taberner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 D. Gimeno-Traver 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-2 → 4-2 D. Gimeno-Traver 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Taberner 15-0 30-0 2-1 → 3-1 D. Gimeno-Traver 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Gimeno-Traver 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Gimeno-Traver 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 2-3 → 2-4 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Gimeno-Traver 0-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Cancha 1 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [2] Carlos Gomez-Herrera vs Matias Franco Descotte Q



CH Punta del Este Carlos Gomez-Herrera [2] Carlos Gomez-Herrera [2] 6 6 Matias Franco Descotte Matias Franco Descotte 1 4 Vincitore: C. GOMEZ-HERRERA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 M. Franco Descotte 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 M. Franco Descotte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Franco Descotte 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Gomez-Herrera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Franco Descotte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Franco Descotte 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Gomez-Herrera 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 M. Franco Descotte 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 C. Gomez-Herrera 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-0 → 5-0 M. Franco Descotte 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 C. Gomez-Herrera 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Franco Descotte 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Gomez-Herrera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [4] Juan Ignacio Londero vs [5] Liam Caruana Q



CH Punta del Este Juan Ignacio Londero [4] Juan Ignacio Londero [4] 6 6 Liam Caruana [5] Liam Caruana [5] 2 1 Vincitore: J. LONDERO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 L. Caruana 0-15 0-40 4-1 → 5-1 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Caruana 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Caruana 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 J. Ignacio Londero 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Ignacio Londero 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Ignacio Londero 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Facundo Arguello vs Federico Gaio (non prima ore: 19:30)



CH Punta del Este Facundo Arguello Facundo Arguello 4 2 Federico Gaio Federico Gaio 6 6 Vincitore: F. GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Arguello 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 F. Gaio 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Arguello 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Arguello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 F. Arguello 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Arguello 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Arguello 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Arguello 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Arguello 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Arguello 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Javier Marti vs Andrea Collarini (non prima ore: 22:00)



CH Punta del Este Javier Marti Javier Marti 6 1 5 Andrea Collarini Andrea Collarini 3 6 7 Vincitore: A. COLLARINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Marti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 A. Collarini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 J. Marti 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 A. Collarini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Marti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Collarini 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-2 → 4-2 J. Marti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Collarini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Marti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 J. Marti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Marti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Marti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Collarini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Marti 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Collarini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Marti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Marti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Marti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Collarini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Marti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Collarini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Marti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5. Guido Andreozzi vs Joao Monteiro (non prima ore: 00:00)



CH Punta del Este Guido Andreozzi Guido Andreozzi 2 7 6 Joao Monteiro Joao Monteiro 6 6 4 Vincitore: G. ANDREOZZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Monteiro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Monteiro 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* df 6-6 → 7-6 J. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 G. Andreozzi 15-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 J. Monteiro 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 J. Monteiro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Andreozzi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Monteiro 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 2-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 G. Andreozzi 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Cancha 4 – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Juan Ignacio Galarza vs Gonzalo Villanueva Q



CH Punta del Este Juan Ignacio Galarza [3] Juan Ignacio Galarza [3] 6 6 Gonzalo Villanueva Gonzalo Villanueva 3 2 Vincitore: J. GALARZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Villanueva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Ignacio Galarza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Villanueva 15-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 J. Ignacio Galarza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Villanueva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Ignacio Galarza 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Villanueva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Ignacio Galarza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Villanueva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 J. Ignacio Galarza 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Villanueva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Ignacio Galarza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Villanueva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Ignacio Galarza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 G. Villanueva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. Ignacio Galarza 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Villanueva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Jozef Kovalik / Bernabe Zapata Miralles vs [3] Franco Agamenone / Enrique Lopez Perez (non prima ore: 19:30)



CH Punta del Este Jozef Kovalik / Bernabe Zapata Miralles Jozef Kovalik / Bernabe Zapata Miralles 6 7 Franco Agamenone / Enrique Lopez Perez [3] Franco Agamenone / Enrique Lopez Perez [3] 4 6 Vincitori: KOVALIK / ZAPATA MIRALLES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6-5* 6-6 → 7-6 J. Kovalik / Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Agamenone / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Kovalik / Zapata Miralles 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 F. Agamenone / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Kovalik / Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Agamenone / Lopez Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 J. Kovalik / Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 F. Agamenone / Lopez Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 J. Kovalik / Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Agamenone / Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Kovalik / Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Agamenone / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Kovalik / Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Agamenone / Lopez Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 J. Kovalik / Zapata Miralles 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Agamenone / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Kovalik / Zapata Miralles 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Agamenone / Lopez Perez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Kovalik / Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Agamenone / Lopez Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 2-0 → 2-1 J. Kovalik / Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 F. Agamenone / Lopez Perez 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Pedja Krstin / Miljan Zekic vs Simone Bolelli / Alessandro Giannessi (non prima ore: 21:00)