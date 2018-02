ATP Marsiglia, Delray Beach e Rio de Janeiro: Successi di Diego Schwartzman e Karen Khachanov. Arriva la prima di Frances Tiafoe (Video)

E’ Karen Khachanov il vincitore del torneo ATP 250 di Marsiglia.

In finale il ragazzone russo, numero 47 del ranking mondiale e nona testa di serie, ha avuto la meglio per 75 36 75, in un’ora e 49 minuti di gioco, sul francese Lucas Pouille, numero 16 Atp e terzo favorito del seeding.

Per il 21enne moscovita è il secondo titolo in carriera su altrettante finali disputate: in precedenza Khachanov si era imposto a Chengdu nel 2016.

Secondo titolo in carriera per Diego Schwartzman che si è aggiudicato il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. In una finale a senso unico l’argentino, numero 23 del ranking mondiale e sesta testa di serie, si è imposto per 62 63, in un’ora e 23 minuti di gioco, sullo spagnolo Fernando Verdasco.

Per il 25enne di Buenos Aires è il secondo titolo in carriera dopo aver vinto ad Istanbul nel 2016.

Prima vittoria nel circuito maggiore per Frances Tiafoe che ha conquistato questa sera il torneo ATP 250 di Delray Beach.

In finale ha sconfitto Peter Gojowczyk in due rapidi set.

